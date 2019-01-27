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МВФ прогнозирует рост инфляции в Венесуэле до 10 миллионов процентов

Воскресенье, 27 января 2019, 12:08

Инфляция в Венесуэле в текущем году продолжит расти и по его итогам может достичь 10 миллионов процентов.

Об этом на пресс-конференции заявил директор департамента Западного полушария Международного валютного фонда Алехандро Вернер, передает ТАСС.

"Ускорение гиперинфляции с уровня, который в 2018 году был близок к 2 млн процентов, перейдет к уровню, который в 2019 году, если я правильно помню, должен быть в районе 10 миллионов процентов", - сказал Вернер.

Венесуэла в последние годы переживает острый кризис, сопровождающийся девальвацией национальной валюты и гиперинфляцией. По данным парламентского комитета по финансам, инфляция по итогам 2018 года составила порядка 1,7 миллиона процентов.

Эксперты МВФ сравнивают тяжесть ситуации в Венесуэле с положением, в котором оказалась Германия после Первой мировой войны.

Если последние прогнозы верны, за пять лет кризиса экономика Венесуэлы сократится на 50%, это самый значительный экономический спад в мире за последние 60 лет.

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МВФ Венесуэла

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