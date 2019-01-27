Товарооборот между Украиной и Китаем почти достиг 9 миллиардов долларов

По итогам января-ноября 2018 года товарооборот между Украиной и Китаем достиг 8,82 млрд долларов.

Об этом во время встречи с послом КНР в Украине Ду Веем сообщил первый вице-премьер Степан Кубив, передает пресс-служба Министерства экономики.

"Китай является стратегическим партнером для Украины, а взаимная торговля постоянно растет. За 11 месяцев 2018 года товарооборот Украины с Китаем составил 8,82 млрд долларов, а это больше чем на 1,1 млрд долларов чем за весь 2017 год", - сказал Кубив.

"Недавно на высшем уровне Украина и Китай договорились, что товарооборот стран достигнет 10 млрд долларов в год. Приятно отметить, что наша работа в этом направлении демонстрирует прогресс", - подчеркнул он.

Напомним, за 2017 год товарооборот Украина-Китай составил 7,69 млрд долларов и вырос по сравнению с 2016 годом на 17,9%.

Ранее Аналитики назвали Топ-10 товаров, которые экспортирует Украина.

Экономическая правда