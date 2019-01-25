"Ощадбанк" выиграл еще один суд на 140 миллионов долларов

Ощадбанк выиграл очередной суд по делу компании "Креатив" на сумму 116 миллионов долларов и 569 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Ощадбанка.

В пользу "Ощадбанка" принято 4 судебные решения о взыскании задолженности с поручителей по кредитным обязательствам ЗАО "Креатив" Максима Березкина и Юрия Давыдова.

"Начиная с 2015 года "Ощадбанк" проводит активную претензионно-исковую работу по возвращению долгов группы компаний "Креатив". Все сформулированные банком требования по указанным поручителям пока удовлетворены в полном объеме", - сообщает банк.

Общая сумма присужденных к взысканию средств по всем судебным решениям составляет 328 млн долларов, 12 млн евро и 824 млн грн с Березкина, а также 306 млн долларов, 12 млн евро и 716 млн грн с Давыдова.

Напоминаем:

В рамках следствия детективы Национального антикоррупционного бюро получили заключение Государственной аудиторской службы, которым установлено отсутствие нарушений со стороны банка по операциям, являющимся предметом досудебного расследования, которые привели к нанесению материального ущерба банку.

В рамках досудебного расследования НАБУ задержало 10 человек, которым сообщили о подозрении в завладении средствами банка. Среди них должностные лица "Креатива", сын Березкина и двое сотрудников банка.

По данным САП, досудебным следствием установлено, что в течение сентября 2013 года - января 2014 года бенефициарные владельцы группы "Креатив", действуя по предварительному сговору со служебными лицами ряда других обществ, завладели денежными средствами, полученными в Ощадбанке по договору кредитной линии в сумме 20 млн долларов (на момент совершения преступления - 160 млн грн).

Договор был заключен в нарушение требований кредитной политики Ощадбанка и никогда не был обеспечен залогом имущественных прав, поскольку имеющееся обеспечение позволяло выдать кредит на сумму не больше 7 млн долларов (или 56 млн грн).

В январе 2014 года указанные кредитные средства были присвоены и выведены из этого общества бывшими на тот момент бенефициарами группы "Креатив" на счета компаний-нерезидентов (Белиз, Швейцария) под видом выполнения контрактов на поставки тропического масла, чего в действительности не было.

В дальнейшем за счет указанных средств бенефициары "Креатива" приобрели на подконтрольную им компанию-нерезидента корпоративные права одного из предприятий, а часть средств была использована на собственные потребности.

Экономическая правда