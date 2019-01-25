Сорос опасается использования современных технологий в Китае

Американский финансист и миллиардер Джордж Сорос заявил, что опасается использования современных технологий в авторитарных государствах.

Об этом он заявил, выступая на полях Всемирного экономического форума в Давосе, передает DW.

"Смертельной опасностью" для открытого гражданского общества он назвал возможность использования, к примеру, самообучающихся машин и искусственного интеллекта в качестве инструмента контроля со стороны тоталитарных властей.

В качестве примера Сорос назвал вводимую властями Китая систему социального рейтинга, по которой происходит оценка граждан на предмет того, не представляют ли они опасность для государства.

Основной целью внедрения системы, по заявлению китайских властей, является "построение гармоничного социалистического общества". Главной ценностью такого общества является честность, которая должна проявляться во всем, от поведения в интернете до почитания родителей.

Чтобы развить это качество в народе, каждому гражданину Китая система будет присваивать рейтинг. За отсутствие нарушений закона, полезную общественную деятельность и, к примеру, своевременную выплату кредитов будут начисляться баллы. За проступки разной степени тяжести вычитаться.

"Она подчиняет судьбу индивидуума в еще не оцененном масштабе интересам однопартийного государства", - отмечает Сорос.

В мире много авторитарных государств, но именно Китай является самым богатым, сильным и передовым в технологическом плане авторитарным режимом. Это, по мнению финансиста, делает китайского лидера Си Цзиньпина "самым опасным противником открытых обществ".

Острой критике Сорос подверг и политико-экономическую экспансию Китая. В частности, отметил он, с помощью инфраструктурных инвестиций в рамках проекта "Новый шелковый путь" Китай пытается расширить свое политическое и экономическое влияние на страны-участницы.

"Вместо того, чтобы вступить в торговую войну практически со всем миром, президент Трамп должен сосредоточиться на Китае", - считает финансист.

Китайским телекоммуникационным концернам ZTE и Huawei в США, считает он, дают зеленый свет. Если китайские фирмы смогут установить доминирующие позиции на рынке технологии высокоскоростной мобильной связи пятого поколения (5G), то, по мнению Сороса, для остального мира это будет означать непредсказуемые риски в сфере информационной безопасности.