Польша решила не допустить Huawei к запуску 5G - СМИ

Польша намерена исключить технику Huawei со своей будущей сети 5G в пользу европейских игроков.

Об этом заявил правительственный чиновник, говоривший на условиях анонимности, пишет Reuters.

Политики польского правительства обдумывают следующие шаги вместе с Европейским союзом и НАТО, но еще не определили, какой производитель телекоммуникационного оборудования может заменить Huawei, сообщают источники.

11 января польские власти объявили об аресте китайского гражданина, работника местного отдела Huawei, по обвинению в шпионаже.

"Арест шпиона означает конец дискуссии", - сказал собеседник. "Я думаю, что китайцы не будут присутствовать в 5G в Польше".

Финская фирма Nokia и шведская телекоммуникационная компания Ericsson являются двумя ведущими европейскими конкурентами, которые могли бы предоставить оборудование для сети 5G в Польше.

Президент Польши Анджей Дуда также предположил, что Huawei, вероятно, отстранят.

"Я, безусловно, ближе к сотрудничеству с европейскими фирмами или американскими, чем с производителями из Азии", - сказал Дуда в интервью польскому сайту Money.pl.

В прошлом году самые крупные в Польше компании мобильной связи Оrange Polska и T-Mobile начали сотрудничество с Huawei по построению сетей 5G, однако это, похоже, может измениться.

Ряд государств, в частности США, Канада, Австралия, Великобритания и Япония наложили значительные ограничения на Huawei и ZTE (Норвегия и Германия также рассматривают подобные шаги) из-за опасений, что использование продукции компаний сделает их сети уязвимыми для проникновения и шпионажа извне. В Huawei отвергали подобные подозрения.

Техника Huawei якобы "черные двери", которые дают китайским спецслужбам доступ к зашифрованным данным устройств, хотя Пекин это отрицает. В Еврокомиссии убеждены, что китайские компании производят чипы, которые могут быть использованы "для получения наших секретов".

Европейская правда