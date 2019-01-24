Налоговая предлагает учитывать данные о зарплатах "в конвертах" при начислении субсидий

Выявленная при проведении проверок информация о нелегальном трудоустройстве и выплате "зарплат в конвертах" должна использоваться при начислении субсидий и других видов социальной помощи.

Об этом сообщил и.о. главы Государственной фискальной службы Александр Власов, передает пресс-служба ГФС.

"Информация, которую мы получили по результатам проведенной работы, показала необходимость дальнейшего проведения таких мероприятий одновременно с налаживанием эффективного взаимодействия с органами власти для использования установленных фактов при начислении различных видов социальной помощи", – заявил Власов.

По словам главы ГФС, обнаруженная при проведении контрольных мероприятий информация об неоформленных наемных работниках, выплате доходов таким работникам, может использоваться при назначении или пересмотре жилищных субсидий гражданам, назначении пособия по безработице, других выплат, осуществляемых за счет средств государственного и местных бюджетов, средств Пенсионного фонда, фондов общеобязательного государственного социального страхования.

С этой целью ГФС приняла участие в разработке проекта распоряжения о проведении мероприятий, направленных на детенизацию отношений в сфере занятости населения в отдельных отраслях экономики.

В частности, документом предлагается проведение совместных комплексных мероприятий в сферах торговли и общественного питания, строительства, сельского хозяйства, транспортных перевозок, медицинского обслуживания, предоставления услуг и тому подобное.

Проектом также предусмотрен обмен информацией между ГФС, Министерством социальной политики, Государственной службой по вопросам труда, Государственной службой занятости и Пенсионным фондом о фактах использования неоформленных наемных работников, выплаты доходов таким работникам и тому подобное.

Сейчас разработанный нормативный акт направлен на рассмотрение в Министерство финансов.

"Его принятие позволит уменьшить применение незадекларированного труда и усовершенствует контроль за оформлением трудовых отношений с наемными работниками", – отмечается в сообщении ГФС.

Экономическая правда