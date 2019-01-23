Horizon Capital инвестирует 200 миллионов долларов в украинский бизнес

Компания Horizon Capital инвестирует 200 млн долларов в украинские экспортно-ориентированные компании.

Об этом ЭП сообщили в пресс-службе Национального инвестиционного совета.

Как отмечается, в ходе заседания Национального инвестсовета в Давосе Horizon Capital собрала ориентированный на Украину $200-миллионный фонд Emerging Europe Growth Fund III, в создании которого приняли участие новые и уже существующие частные и институциональные инвесторы.

"Реализовав свою первоочередную цель в 150 млн долларов, EEGF III стал самым крупным за последние 10 лет фондом прямых инвестиций в Украину", - говорится в сообщении.

"Фонд имеет целью поддержать экспортно-ориентированные украинские компании, работающие прежде всего в сфере IT, а также сельского хозяйства, легкой промышленности и производства продуктов питания", - сообщает пресс-служба.

Кроме того, фонд планирует инвестировать в компании, работающие в сегментах e-commerce, здравоохранения, фармацевтики, потребительских товаров и финансовых услуг.

Согласно сообщению, размер инвестиций на каждую отдельную компанию составит 5-20 млн долларов, которые будут инвестированы в следующие 2-3 года.

"Якорным инвестором фонда стал Western NIS Enterprise Fund, также в EEGF III привлечены средства ЕБРР, FMO, IFC, PROPARCO, DEG, IFU. Кроме того, треть фонда составили средства фондов, семейных офисов и других частных инвесторов", - говорится в сообщении.

По состоянию на сейчас EEGF III совершил шесть инвестиций, пять из них в украинские экспортно-ориентированные предприятия, которые быстро развиваются.

Фонд стал первым фондом Horizon Capital, который инвестирует в ИТ и экспортно ориентированные предприятия: первый Emerging Europe Growth Fund И в размере 132 млн долларов и второй - 370 млн долларов в 2008 году выделяли инвестиции украинским бизнесам, которые фокусируются на внутреннем рынке.

Ранее в Давосе состоялось подписание соглашения между норвежской NBT, французской Total и Европейским банком реконструкции и развития о реализации проекта ветровой энергетики "Сиваш".

Экономическая правда