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Украинский аграрный экспорт достиг нового рекорда

Среда, 23 января 2019, 20:37
 

Украинский аграрный экспорт по результатам 2018 года превысил 18,8 млрд долларов.

Об этом рассказала заместитель министра аграрной политики и продовольствия по вопросам европейской интеграции Ольга Трофимцева, передает пресс-служба ведомства.

"По результатам 2018 года аграрный экспорт вырос более чем на 880 млн долларов по сравнению с 2017 годом и достиг нового рекорда – 18,8 млрд долларов. За этот период ощутимо увеличились объемы экспорта продукции АПК на рынки Азии и ЕС", - сказала Трофимцева.

По ее словам, в прошлом году львиную долю экспорта традиционно формировали зерновые культуры, с долей 38,4%, масла - 23,3% и семян масличных культур - 10,2%.

"Также хочу выделить товары, за счет которых произошел рост экспорта. Речь идет о кукурузе, пшенице, семенах рапса, мясе и субпродуктах птицы, различных маслах, табаке и изделиях из него, яйцах, кондитерских изделия и т.д", - подчеркнула Трофимцева.

Она добавила, что крупнейшими покупателями украинских аграрных и пищевых продуктов в 2018 году стали: Индия, куда было экспортировано продукции АПК на более 1,8 млрд долларов, Китай – 1,2 млрд долларов, Нидерланды – 1,2 млрд долларов, Испания - 1,04 млрд долларов и Египет – 888,7 млн долларов.

Экономическая правда

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АПК экспорт

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