В Украине за год вырос один из ключевых экономических показателей

Промышленное производство в Украине в 2018 году выросло на 1,1% по сравнению с 2017 годом.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Согласно сообщению, в декабре 2018 года по сравнению с ноябрем промышленное производство сократилось на 0,2% (с учетом сезонного фактора).

Кроме того, в декабре прошлого года по сравнению с декабрем 2017 года этот показатель снизился на 2,7%.

Напомним, промпроизводство в Украине в 2017 году сократилось на 0,1% после роста на 2,4% в 2016 году.

Этому предшествовало четыре года спада: в 2015 году промпроизводство сократилось на 13%, в 2014 году - на 10,1%, в 2013 году - на 4,3%, в 2012 году - на 0,7%.

Экономическая правда