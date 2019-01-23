В Украине за год вырос один из ключевых экономических показателей
Промышленное производство в Украине в 2018 году выросло на 1,1% по сравнению с 2017 годом.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
Согласно сообщению, в декабре 2018 года по сравнению с ноябрем промышленное производство сократилось на 0,2% (с учетом сезонного фактора).
Кроме того, в декабре прошлого года по сравнению с декабрем 2017 года этот показатель снизился на 2,7%.
Напомним, промпроизводство в Украине в 2017 году сократилось на 0,1% после роста на 2,4% в 2016 году.
Этому предшествовало четыре года спада: в 2015 году промпроизводство сократилось на 13%, в 2014 году - на 10,1%, в 2013 году - на 4,3%, в 2012 году - на 0,7%.
Экономическая правда
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