Полиция взялась за госпредприятие, которое подарило электричество ОРДЛО

Национальная полиция возбудила уголовные производства в отношении Луганской, Донецкой и Львовской филиалов государственного предприятия "Региональные электрические сети" из-за служебной халатности и причинения существенного вреда государственным интересам.

Об этом сообщает проект "Марлин" со ссылкой на ответы народному депутату Сергею Лещенко.

Ранее был обнародован отчет Госаудитслужбы о том, что Донецким филиалом ГП "РЭС" за период с февраля по май в 2015 году было реализовано электрической энергии без заключенных договоров на территории, где органы украинской власти не осуществляют своих полномочий, на сумму 447,061 млн грн путем подачи заявок на закупку электроэнергии с завышенными объемами.

Согласно бухгалтерским отчетам, указанные полмиллиарда отнесены на расходы без подтверждающих документов, что привело к аналогичным убыткам. По этим фактам Покровский отдел полиции в Донецкой области открыл уголовное производство по предварительной квалификацией ч.1 ст. 367 Уголовного кодекса Украины "служебная халатность".

Также аудиторы нашли нарушения и на заводе Львовского филиала ГП "РЭС", который продал с нарушениями производственные помещения частной фирме, чем допустил растрату 1,4 млн грн. Эти сведения стали основанием для Червоноградского отдела полиции во Львовской области открыть производство по признакам уголовного нарушения ч.1 ст. 191 УК "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением".

Луганский филиал ГП "РЭС" утратил долговые обязательства на сумму 1,3 млн грн частной компании ООО "ДВ Нефтегазодобывающая Компания", которая принадлежала экс-регионалам Юрию Бойко и Юлию Иоффе, а со временем перешла к бизнесмену Павлу Фуксу. По этим фактам Лисичанский отдел полиции Луганской области возбудил производство по ч. 2 ст. 367 УК "служебная халатность".

Государственное предприятие "Региональные электрические сети" входит в сферу контроля Министерства энергетики. В 2015 году министром энергетики по президентской квоте был Владимир Демчишин. Сейчас Демчишин является заместителем председателя наблюдательного совета национальной компании "Нафтогаз".