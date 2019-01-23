Двое российских олигархов лишились частных самолетов из-за санкций США — СМИ

Бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги остались без двух частных самолетов Bombardier после того, как в 2014 году против них были введены санкции США.

Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источники на рынке бизнес-авиации.

Борис Ротенберг владел самолетом Bombardier Global 5000; Forbes оценивает стоимость джета в 25 миллионов долларов.

Аркадию Ротенбергу принадлежал Bombardier Challenger 300, который, по данным журнала, стоит 15 миллионов долларов.

Джеты были записаны на кипрские компании Ротенбергов Damstone Limited и Olpon Investment Limited.

Когда и за сколько были проданы самолеты, Forbes не пишет, но уточняет, что они уже сменили владельцев.

Представитель Бориса Ротенберга сообщил, что кредит на покупку Bombardier был взят в банке Credit Suisse. После введения санкций США банк перестал принимать платежи от Damstone Limited и без уведомления заемщика продал самолет.

"Цена продажи была определена банком самостоятельно и не сообщалась заемщику", — сказал представитель бизнесмена.