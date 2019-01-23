Двое российских олигархов лишились частных самолетов из-за санкций США — СМИ
Бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги остались без двух частных самолетов Bombardier после того, как в 2014 году против них были введены санкции США.
Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источники на рынке бизнес-авиации.
Борис Ротенберг владел самолетом Bombardier Global 5000; Forbes оценивает стоимость джета в 25 миллионов долларов.
Аркадию Ротенбергу принадлежал Bombardier Challenger 300, который, по данным журнала, стоит 15 миллионов долларов.
Джеты были записаны на кипрские компании Ротенбергов Damstone Limited и Olpon Investment Limited.
Когда и за сколько были проданы самолеты, Forbes не пишет, но уточняет, что они уже сменили владельцев.
Представитель Бориса Ротенберга сообщил, что кредит на покупку Bombardier был взят в банке Credit Suisse. После введения санкций США банк перестал принимать платежи от Damstone Limited и без уведомления заемщика продал самолет.
"Цена продажи была определена банком самостоятельно и не сообщалась заемщику", — сказал представитель бизнесмена.
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