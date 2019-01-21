Банки повысили ставки по депозитам

По итогам недели с 14 по 20 января средние ставки по депозитам выросли для всех валют.

Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный Liga.net.

Больше всего выросла средняя ставка по депозитам в гривне на срок от 3 до 6 месяцев – на 0,12 п.п., до 13,81% годовых. Также подорожали сбережения на периоды от 1 до 3 месяцев и от 6 до 12 месяцев (на 0,07 п.п. – до 11,68% и до 14,42% годовых соответственно).

Ставки по бессрочным депозитам в национальной валюте выросли в цене на 0,08 п.п. – до 8,04% годовых. Вклады на срок до месяца не изменились в цене – 10,50% годовых, а депозиты сроком свыше года потеряли 0,02 п.п. и предлагают 13,90% годовых.

Средние ставки по депозитам в долларах максимально выросли для периодов от 3 до 6 месяцев (на 0,03 п.п. до 2,31% годовых). Также выросли в цене вклады на сроки от 1 до 3 месяцев и от 6 до 12 месяцев (на 0,02 п.п. до 1,19% и до 2,78% годовых соответственно).

Депозиты в долларах сроком до месяца по-прежнему предлагают 1,41% годовых. Вклады сроком свыше года также не изменились в цене – 3,04% годовых. Бессрочные сбережения подешевели на 0,05 п.п., их стоимость составляет 0,88% годовых.

Средние ставки по депозитам в евро выросли в цене на срок свыше года (на 0,03 п.п. до 2,27% годовых). Депозиты сроком от полугода до года подорожали на 0,02 п.п. и предлагают 2,07% годовых.

В то же время бессрочные сбережения в европейской валюте потеряли 0,03 п.п., их доходность составляет 0,55% годовых. Средняя ставка по депозитам на период до месяца составляет 1,07%, а от месяца до трех – 1,10% годовых. Стоимость вкладов на период от 3 до 6 месяцев составляет 1,68% годовых.