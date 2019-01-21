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Нацбанк предоставил двум банкам рефинансирование на 7 миллиардов

Понедельник, 21 января 2019, 13:36
 

Национальный банк Украины предоставил двум банкам кредит рефинансирования на общую сумму 7,001 миллиарда гривень.

Об этом говорится в сообщении на сайте НБУ.

Средства предоставлены на 14 дней под 18% годовых. Каким именно банкам - не сообщается.

Напомним:

Задолженность украинских банков по кредитам рефинансирования в декабре 2018 сократилась на 4,1% - до 61,599 миллиарда грн. Всего за 2018 задолженность банков по кредитам рефинансирования сократилась на 10,3%.

В декабре НБУ впервые опубликовал результаты оценки стойкости 24 крупнейших банков по итогам стресс-тестов и уже проведенных ими по требованию НБУ мер капитализации.

Экономическая правда

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Нацбанк финансы рефинансирования

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