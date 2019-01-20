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Tesla сократит 3,4 тысяч работников из-за "хищнической конкуренции"

Воскресенье, 20 января 2019, 17:26

Производитель электромобилей Tesla решила сократить 7%, или примерно 3,4 тысяч постоянных работников.

Об этом в письме сотрудникам сообщил гендиректор компании Илон Маск, пишут Ведомости.

Это часть стратегии компании по сокращению издержек в ходе разворачивания крупносерийного производства массового электромобиля Tesla Model 3, замечает CNBC.

В письме Маск назвал 2018 год "самым тяжелым, но и самым успешным" в истории Tesla, но признал, что у компании не осталось иного выбора, кроме сокращений, чтобы иметь возможность продавать Model 3 в средней комплектации за 35 тысяч долларов.

"Несмотря на большой прогресс, наши продукты все еще недоступны большинству людей", – отметил он. Впрочем, напомнил основатель компании, в 2018 году Tesla увеличила рабочую силу на 30%.

"Есть множество компаний с лучшим соотношением "жизнь/работа", потому что они больше и работают в зрелых отраслях или где нет такой хищнической конкуренции", – заметил Маск.

Котировки Tesla на предварительных торгах в пятницу снизились на 5%.

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Tesla компании

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Экономическая правда
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