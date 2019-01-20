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Киберполиция закрыла ряд пиратских онлайн-кинотеатров

Воскресенье, 20 января 2019, 14:24
 

Киберполиция прекратила деятельность 7 пиратских онлайн-кинотеатров.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Как отмечается, пиратские ресурсы действовали в течение последних нескольких лет и нанесли ущерб правообладателям почти на 10 млн гривен.

"В департамент Киберполиции поступило заявление от Украинской антипиратской ассоциации о том, что ряд интернет-ресурсов незаконно воспроизводят и распространяют видео файлы", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, полицейские установили 34-летнего жителя Сумщины, который администрировал ряд пиратских веб-ресурсов. Среди них: kinot.me, krutor.org, kinogo-onlaine.net, rumedia.ws, gogafilm.me и kinogo-onlaine.net.

 

"По адресу проживания правонарушителя полицейские провели санкционированный обыск и изъяли компьютерное оборудование, с которого администрировались веб-ресурсы и на котором размещался противоправный контент", - сообщает пресс-служба.

Позже, в Ровенской области работники киберполиции прекратили деятельность интернет-ресурса hd-mix.org, который также действовал с нарушением авторских прав правообладателей.

"К администрированию этого ресурса был причастен 25-летний мужчина. По месту его жительства полицейские провели санкционированные обыски и изъяли компьютерное оборудование", - говорится в сообщении.

"После проведения экспертиз будет решен вопрос об объявлении подозрения обоим злоумышленникам. Им грозит до 6 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового", - подытожили в полиции.

Экономическая правда

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власть

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