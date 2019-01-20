Количество банков в России за пять лет сократилось вдвое

Количество действующих банков в РФ в 2018 году уменьшилось на 77 - до 440 с 517.

Об этом свидетельствует статистика ЦБ РФ, передает "Интерфакс-Украина".

За пять с половиной лет, когда происходила активная расчистка российской банковской системы, количество действующих банков в РФ сократилось на 454, или более чем в два раза, с 894 на 1 июля 2013 года.

Для сравнения: за предшествующие девять лет (с 1 мая 2004 года, когда накануне банковского кризиса работали 1277 банков) до середины 2013 года количество банков уменьшилось на 383.

Почти половина из покинувших за последнюю пятилетку финансовый рынок банков остались без лицензий в 2015 и 2016 годах (соответственно 102 и 106).

Основанием для выхода банка из игры в основном был отзыв его лицензии регулятором из-за плохого финансового состояния и нарушений требований законодательства.

Количество действующих лицензий сокращалось также вследствие банковских слияний, а также добровольных отказов кредитных организаций от продолжения деятельности.