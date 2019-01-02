НБУ разрешил обменивать валюту в банкоматах и терминалах
В Украине с 1 января 2019 года вступили в силу новые правила валютно-обменных операций, а именно о проведении обмена валют через платежные устройства.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.
"Изменения ... вступили в силу с 1 июля 2018 года. Для введения новых требований, касающихся применения регистратора расчетных операций при проведении обмена валют через платежные устройства и оформления соответствующих расчетных документов РРО, квитанций и чеков банкомата, финансовым учреждениям предоставлен шестимесячный переходный период ... Проводить валютно-обменные операции по новым правилам они начнут с 1 января 2019 года", - говорится в сообщении.
В частности, регулятор предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства.
После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств.
Отметим, что по состоянию на 2 января ни один из банков не анонсировал услугу покупки валют в банкоматах и терминалах.
Экономическая правда
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