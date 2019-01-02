Кравцова хотят назначить полноценным руководителем "Укрзализныци"

Евгений Кравцов

Наблюдательный совет "Укрзализныци" предлагает назначить Евгения Кравцова главой правления "Укрзализныци" сроком на три года.

Об этом говорится в документах, которые есть в распоряжении Экономической правды.

Сейчас Кравцов является и. о. главы правления УЗ.

На заседании 12 декабря наблюдательный совет утвердил Порядок отбора кандидатов на должность главы УЗ, его заместителей и членов правления.

В соответствии с уставом "Укрзализныци", глава правления назначается и освобождается с должности общим собранием на основании предложений (представления) наблюдательного совета.

Руководствуясь положением устава, наблюдательный совет не проводил конкурс на избрание главы правления УЗ, а утвердил решение и подготовил распоряжение о назначении Евгения Кравцова на эту должность сроком на три года. Кроме того, этим распоряжением Кравцов освобождается с должности члена правления.

Главой наблюдательного совета "Укрзализныци" является Шевки Аджунер.

Отметим, что "Украинская железная дорога" не входит в перечень государственных предприятий, на которых является обязательным проведение конкурса на избрание руководителя.

31 октября 2018 года Кабинет министров принял решение об изменении типа акционерного общества "Укрзализныци" с публичного на частное и об изложении устава УЗ в новой редакции.

Согласно старой версии устава, глава правления назначался на должность решением Общего собрания акционеров - Кабинетом министров Украины.

Экономическая правда