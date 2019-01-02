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Налог на посылки из-за границы: как изменились правила

Среда, 2 января 2019, 10:30
 
unsplash

С 1 января 2019 года вступил в силу налог на добавленную стоимость на ввоз товаров в международных почтовых отправлениях на сумму свыше 100 евро для одного получателя-физлица.

Соответствующий закон подписал президент Петр Порошенко 10 декабря.

С 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года будет действовать переходный период с лимитом в 150 евро, а с 1 июля 2019 года заработает новый - 100 евро на одно физлицо.

До этого украинцы могли получать сколько угодно посылок из-за рубежа стоимостью до 150 евро, не платя с них налоги или таможенную пошлину.

Нормы закона предусматривают, что при ввозе на территорию Украины товаров стоимостью более 100 евро для одного получателя на них начисляется НДС в 20% и 10% пошлины с суммы, превышающей лимит.

 

Согласно нормам нового закона, операторы почтовой связи и экспресс-перевозчики признаются налоговыми агентами. Они будут заниматься начислением и уплатой обязательств по НДС для таких посылок.

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Экономическая правда

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