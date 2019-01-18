В бюджетную ночь нардепы "протолкнули" семь лоббистских поправок

Бюджет страны не был бы принят два месяца назад, если бы Рада не поддержала ряд скандальных поправок в пользу определенных олигархов и депутатов.

Об этом говорится в статье Экономической правды Играют они - платите вы. Как Рада "продала" бюджет страны за семь поправок.

В ночь на 23 ноября депутаты приняли законопроект так называемого бюджетного пакета - изменения в Налоговый кодекс. После этого принятие самого бюджета уже стало простой формальностью.

После двухчасовых примерок поддержку зала получила комбинация из семи учтенных поправок к законопроекту: 151, 152, 301, 303, 541, 550 и 577.

Правками 151 и 152 депутаты зацементировали схему с посредниками в сфере оценки имущества, которая будет приносить ее бенефициарам сотни миллиардов гривен ежегодно. Эти поправки были одобрены под давлением депутатской группы "Возрождение", членов которой СМИ называют бенефициарами схемы с посредниками.

Правка 301 освобождает предприятия от уплаты ренты на добычу ураносодержащей полезных ископаемых на стадии разведки. Интерес в этой области прослеживается как со стороны окружения главы МВД Арсена Авакова, так и президента Петра Порошенко.

Правка 303 стала подарком для крупнейших металлургических холдингов страны - в первую очередь "Метинвест" Рината Ахметова и Ferrexpo Константина Жеваго. Рента на добычу железной руды была повышена только на 0,8% - до 8,8%, хотя международные партнеры настаивали на более существенном повышении ренты.

Правка 541 облегчила жизнь аграрному холдингу "Кернел" Андрея Веревского. Нардеп от БПП Алексей Мушак, который внес правку, является его родственником.

Всем представителям аграрной отрасли и пищевой промышленности, которые расширяют производственные мощности и строят новые объекты, отменили уплату так называемого "долевого участия" в местные бюджеты, которая может достигать до 10% от общей сметной стоимости строительства таких объектов.

Правкой 550 нардеп БПП Михаил Кобцев фактически пролоббировал отмену импортной пошлины на гранулы, из которых производят пластиковые бутылки. Ранее их ввозили из таможенной ставке в 1%, теперь она будет нулевой.

Правка 577 нардепа из БПП Николая Люшняка предоставила "Укрспирт" монополию на производство спиртных дистиллятов.

Подробнее читайте в статье Экономической правды: Играют они - платите вы. Как Рада "продала" бюджет страны за семь поправок