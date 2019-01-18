Все разделы
Укр / Рус

Украинский банк перешел под управление швейцарских инвесторов

Пятница, 18 января 2019, 14:40
 

15 января швейцарская компания responAbility Participations сконцентрировала больше половины акций украинского банка "Львов".

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте банка.

Отныне компания стала мажоритарным владельцем банка "Львов".

В августе 2018 года responAbility Participations AG купила 40,45% акций банка "Львов" у компании "Нью прогресс холдинг". На следующем этапе responAbility купила акции новой эмиссии, в результате которой стала мажоритарным владельцем с долей в 51% акций.

Конечным бенефициаром банка указан Петурсон Маргеир.

Как следует из информации на сайте этой компании, в данный момент под ее управлением находятся активы на сумму 3,1 млрд долларов (540 компаний в 97 странах). Офисы компании находятся в Цюрихе и Женеве, а также в ЕС, Китае, Индии, Африке и Латинской Америке.

responsAbility инвестирует в компании в сфере энергетики, сельского хозяйства и финансов.

Банк "Львов" является первым инвестиционным проектом responsAbility Participations AG в Украине.

Сеть банка "Львов" насчитывает 22 отделения в Западной Украине и в Киеве, с главным офисом во Львове.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

банк

powered by lun.ua
Материалы по теме
НБУ впервые опубликовал результаты стресс-тестов крупнейших банков 30 декабря 2018, 11:45
Экс-банкир получил 9 лет за присвоение денег клиентов 22 декабря 2018, 13:10
Фонд гарантирования планирует завершить ликвидацию более 40 банков 18 декабря 2018, 16:06
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте