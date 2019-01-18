Сайт "Ощадбанка" не работает более суток

Веб-сайт государственного "Ощадбанка" вышел из строя 17 января и по состоянию на на 18 января не работает.

Об этом сообщает FinClub.

В пресс-службе Ощадбанка не смогли сообщить, когда именно работа сайта будет восстановлена.

"По техническим причинам, касающихся вопроса хостинга, веб-сайт банка временно недоступен. Проводятся технические работы", - сказали в пресс-службе "Ощадбанка".

Клиенты банка могут воспользоваться другими каналами дистанционного обслуживания.

"Данная ситуация никоим образом не сказалась на работоспособности всех других систем банка. Обращаем внимание на то, что мобильное приложение Ощад 24/7, банкоматы, POS-терминалы, ИПТ, отделения, контакт-центр Ощадбанка работают в обычном режиме", - сообщили в пресс-службе.

ОБНОВЛЕНО

Позже в пресс-службе банка рассказали о причинах сбоя.

"Имеет место лишь временная недоступность сайта банка, которая возникла после обновления компанией, осуществляющей администрирование, своих программных комплексов", - сообщили в ЭП.

Представители банка пообещали, что доступ к сайту и его функционалу будет восстановлен в течение 24 часов (19 января - ЭП).