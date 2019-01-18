АМКУ установил монопольное положение "Укрзализныци" на рынке перевозки грузов

Антимонопольный комитет Украины исследовал рынок перевозки грузов железнодорожным транспортом и установил монопольное положение АО "Укрзализныця".

Об этом сообщается на сайте АМКУ.

На заседании комитета был принят Отчет о результатах исследования.

Установлено монопольное (доминирующее) положение АО "Укрзализныця" с долей 100% на рынках предоставления в пользование железнодорожного транспорта, оказания услуг магистральных грузовых локомотивов и перевозки грузов железнодорожным транспортом. В течение 2017-2018 годов "Укрзализныця" имела признаки монопольного (доминирующего) положения на рынке предоставления в пользование вагонов в пределах Украины с долей, превышающей 35%.

АМКУ одобрил внесение предложений в Кабинет Министров Украины и предоставление рекомендаций Министерству инфраструктуры Украины и "Укрзализныци".

Напомним, "Укрзализныця" в 2019 году планирует в два этапа повысить тарифы на пассажирские перевозки во внутреннем сообщении, суммарно увеличив их на 25,4%.