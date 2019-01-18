Бизнес обеспокоен ситуацией с возвратом НДС

По состоянию на середину января 2019 года от бизнеса продолжают поступать тревожные сигналы об ухудшении ситуации по возмещению текущих сумм НДС.

Об этом говорится в пресс-релизе Европейской бизнес ассоциации.

"Еще в конце прошлого года в Европейскую Бизнес Ассоциацию начали поступать сообщения от бизнеса относительно повторения старой проблемы с возмещением НДС. Сейчас ситуация не разрешилась. Случай не единичный. Это тревожный сигнал для большинства экспортеров", - говорится в сообщении.

"Компании сталкиваются с проблемой финансирования своей операционной деятельности, включая выплату заработной платы работникам. Так, для некоторых потери составляют десятки млн грн", - отметила исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.

Сейчас уже образовалась задолженность по возмещению НДС за октябрь и ноябрь 2018 года.

Отмечается, что у представителей бизнеса существуют опасения, что возмещение снова начнет проводиться в ручном режиме, как это было несколько лет назад, что может стать причиной коррупционных злоупотреблений.

В разных государствах устанавливается разный налог на добавленную стоимость. Поскольку любое государство заинтересовано в экспортных отношениях, оно поощряет предпринимателей-экспортеров и проводит возмещение НДС, покрывая отрицательный баланс между кредитами и обязательствами из государственного бюджета.

Таким образом, в возмещении заинтересованы обе стороны - для предпринимателя это оптимизация налогообложения, а для государства – поддержание объемов экспорта.

Экономическая правда