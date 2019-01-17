В срочной докапитализации нуждается всего 1 банк — НБУ

По итогам стресс-тестирования банков один банк должен докапитализироваться, чтобы выполнить требования по капиталу.

Об этом заявила первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова, сообщает "Укринформ".

"Если говорить о банках, которые имеют проблемы с соблюдением нормативов, то сегодня у нас есть один банк, который по итогам стресс-теста 2018 года еще должен осуществить докапитализацию, и у него есть время до конца марта текущего года", - сказала Рожкова.

Она также напомнила, что Нацбанк в 2018 году признал неплатежеспособным один банк - это ВТБ Банк.

Напоминаем:

Национальный банк Украины впервые опубликовал результаты оценки стойкости 24 крупнейших банков по итогам стресс-тестов и уже проведенных ими по требованию НБУ мер капитализации.

Наибольшую (по абсолютной сумме) потребность в покрытии нехватки капитала сейчас испытывает государственный Укрэксимбанк – 10,973 млрд грн. Согласно обнародованным данным, решить эту проблему банк должен выполнением плана реструктуризации до конца 2019 года.

После проведенных банками мер сегодня лишь один из них требует прямой докапитализации в первом квартале 2019 года – Мегабанк на 611 млн грн.

Этому же финучреждению необходимо путем выполнения плана реструктуризации до конца следующего года покрыть еще 2,266 млрд грн нехватки капитала, что является вторым после Укрэксимбанка показателем.



В капитале не нуждаются ПриватБанк, Укргазбанк, Райффайзен Банк Аваль, УкрСиббанк, Креди Агриколь Банк, ОТП Банк.