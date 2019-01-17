Государство отказалось от доли в скандальной газовой компании Фукса

НАК "Надра Украины" добровольно вышла из состава учредителей ООО "Ист Юроуп Петролеум" российского олигарха Павла Фукса.

Об этом свидетельствуют данные в Госреестре юридических лиц, сообщает enkorr.

Запись в госреестре о выходе участников из компании, которая ранее называлась "Голден Деррик", датирована 31 декабря.

В НАК "Надра Украины" сообщили, что участие в ООО "Ист Юроуп Петролеум" на данный момент нерационально для компании, а решение о выходе из состава учредителей основано на выводах Государственной аудиторской службы.

"Компания приняла решение об изменении взаимоотношений с "Ист Юроуп Петролеум", поскольку видит большие возможности для "Надра Украины" в концентрации внимания на собственных лицензионных участках и проектах. Это возможности для получения дохода, что для компании из государственным акционерным капиталом является приоритетным", - заявил глава правления госкомпании Ярослав Климович.

"Активы ООО "Ист Юроуп Петролеум" являются рискованными и требуют больших капиталовложений, поэтому участие в "Ист Юроуп Петролеум" на данный момент нерационально", — резюмировал он.

НАК "Надра Украины" владела 33% уставного капитала "Ист Юроуп Петролеум", что составляло 11,6 млн грн. После 31 декабря эта доля перешла к ООО "Авант Трейд Лимитед". Владельцем остальных 67% остается кипрская Hartlog Limited. Обстоятельства отчуждения 33% и стоимость этой сделки в НАК "Надра Украины" не сообщили, сославшись на коммерческую тайну.

ООО "Авант Трейд Лимитед" основано в декабре 2014 г. На текущий момент учредителями указаны Мария Мартыненко (99%) и Евгений Мациевский (1%). М.Мартыненко имеет по 0,1% доли в 20 компаниях, созданных "Ист Юроуп Петролеум" в рамках реорганизации своей деятельности.

Об ООО "Авант Трейд Лимитед" стало известно еще в феврале 2016 г. из сообщения пресс-службы НАК "Надра Украины". Тогда госкомпания сообщала, что ООО "Авант Трейд Лимитед" перевел ей 5 млн грн в рамках компенсации за разорванный в суде договор продажи "Надрами Украины" "Голден Деррику" доли в одном из совместных предприятий по разработке Сахалинского месторождения.

ООО "Голден Деррик" основано в июле 2007 г. На момент регистрации компания на паритетных началах принадлежала НАК "Надра Украины" и кипрской Hartlog Limited.

В 2008 г. доля "Надр Украины" сократилась до 33%, а кипрской компании выросла до 67%. По информации "Украинской правды", компания Hartlog Limited на тот момент контролировалась Эдуардом Ставицким, Николаем Присяжнюком и Юрием Иванющенко.

В 2017 году контроль над "Голден Дерриком" получил бизнесмен Павел Фукс. В том же году компания была переименована в "Ист Юроуп Петролеум", а Государственная служба геологии восстановила ей все ранее приостановленные лицензии на добычу газа.

В сентябре премьер-министр Владимир Гройсман поручил разработать проект постановления, которое отменит предоставление новых лицензий на разработку недр компании Фукса.

Павел Фукс - бизнесмен, который родился в Харькове, потом перебрался в Москву, где прожил долгое время и заработал капитал. По его словам, он отказался от российского гражданства, а в 2015 году получил новый украинский паспорт.

Фукса замечали на встречах с первым заместителем фракции БПП Игорем Кононенко, давним бизнес-партнером президента Петра Порошенко, а также с нардепом БПП Александром Грановским, которого СМИ называют куратором судебной власти от Администрации президента.