Украинский офис "стартапа на миллиард" Ring обвинили в слежке за тысячами американцев

Журналисты обвинили сотрудников украинского офиса американской компании Ring в бесконтрольном доступе к видеофайлам и учетным данным тысяч клиентов компании по всему миру.

"Экономическая правда" разобралась, насколько обвинения соответствуют действительности и есть ли "криминал" в действиях украинских IT-специалистов.

"Начиная с 2016 года, по словам одного из источников, Ring предоставляла своей украинской группе исследователей и разработчиков практически беспрепятственный доступ к папке в облачном сервисе Amazon S3, в которой содержится каждое видео, созданное каждой камерой Ring по всему миру", — говорится в статье американского журналиста Сэма Биддла в онлайн-издании The Intercept.

Материал Биддла спровоцировал немалый резонанс в ведущих нишевых мировых, украинских и российских СМИ.

The Intercept пишет, что люди-операторы занимались ручной маркировкой объектов в рамках обучения для системы компьютерного распознавания — но компания продолжает нанимать для этого людей даже спустя несколько лет. При этом пользователи могут считать, что эта работа выполняется автоматически и у них могут быть вопросы к тому, что их личные данные доступны сторонним людям, отмечает Mashable.

Компания не скрывает, что украинцы "вручную" учат нейросеть Ring распознавать объекты, однако отрицает, что делает это без согласия клиентов.

"Эти записи получены исключительно из общедоступных видео Ring: из приложения "Соседи" (в соответствии с нашими условиями предоставления услуг) и от небольшой части пользователей Ring, которые дали свое явное письменное согласие на то, чтобы мы могли просматривать и использовать их видео для таких целей. Сотрудники Ring не имеют доступа к прямой трансляции от продуктов Ring", - объяснил представитель Ring в комментарии Gizmodo.

Ring — это стартап, основанный в 2011 году Джейме Симиноффым в Южной Калифорнии. Главным продуктом стартапа стал "умный" дверной звонок, который имеет Wi-Fi-подключение и камеру. С помощью звонка Ring пользователь, даже находясь не дома, может отслеживать посетителей у двери и общаться с ними. Устройства от Ring также снимают видео, которые используются в целях безопасности пользователей.

В 2016 году Ring продал устройств на 155 млн дол. На начало 2018 года стартап привлек 209 млн дол инвестиций. В начале того же 2018 года компания Amazon купила Ring за 1 млрд дол.

Подробнее читайте в статье - Почему украинцев из "стартапа на миллиард" Ring обвиняют в слежке за тысячами американцев