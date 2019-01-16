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Приватбанк готов прокредитовать малый бизнес на 8 миллиардов

Среда, 16 января 2019, 20:05
 

Приватбанк планирует направить на финансирование малого бизнеса 8 миллиардов гривень в 2019 году.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"В 2019 году Приватбанк планирует направить на программу финансирования украинского предпринимательства не менее 8 млрд грн", - говорится в сообщении.

По словам руководителя направления "Малый и средний бизнес" Приватбанка Сергея Клюева, по итогам 2018 года объем финансирования банком малого и среднего бизнеса превысил 6 млрд грн, а наиболее популярной в стране программой финансирования предпринимателей остается "КУБ".

"На сегодня через "КУБ" банком профинансировано 59 000 бизнес-проектов предпринимателей. За счет простой процедуры оформления кредита и снижения банком ставок по таким кредитам малому бизнесу программа остается наиболее востребованной среди предпринимателей всех регионов", – отметил Клюев.

Напоминаем:

Стоимость кредитов для бизнеса за 2018 год увеличилась на 6,6 п. п. – до 20,9% годовых.

В декабре процентные ставки по кредитам бизнеса выросли на 1,2 п. п.

Экономическая правда

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