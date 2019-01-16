В еще одном украинском городе появилась бесконтактная система оплаты проезда

В Чернигове "Ощадбанк" и Visa запустили систему оплаты проезда в городском наземном транспорте с помощью бесконтактных банковских карт и NFC-устройств на мобильных терминалах кондуктора.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе банка и платежной системы.

Система заработала 15 января 2019 года.

"Чернигов дополняет перечень украинских городов, где оплатить проезд в общественном транспорте можно в современный и удобный способ - с помощью бесконтактной карты или любого NFC-устройства с функцией бесконтактных платежей, в частности смартфоном с Apple Pay или G Pay", - говорится в сообщении.

Транспортное решение, внедренное Ощадбанком и Visa, дает возможность оплачивать проезд любыми бесконтактными платежными средствами любого банка Украины и мира, в том числе электронными билетами.

Безналичная оплата проезда возможна через мобильные валидаторы в 79 троллейбусах и 7 автобусах, которые курсируют по городу. Для оплаты проезда пассажиру следует обратиться к кондуктору или водителю и осуществить оплату - коснуться валидатора картой или NFC-устройством.

Напоминаем:

Закон об электронном билете в городском транспорте был принят Верховной Радой 17 января 2017 года, подписан президентом 3 февраля, опубликован в официальной парламентской газете "Голос Украины" во вторник 7 февраля и вступил в силу 7 мая 2017 года.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что после введения электронного билета поступления от пассажирских перевозок коммунальным транспортом в местный бюджет возрастут на 40-50%.

26 декабря 2018 года должна была состояться презентация единого электронного билета в Киеве, однако ее перенесли на неопределенный срок.

ЭП подробно объяснила, что изменится с подписанием этого закона: Единый электронный билет. Как это будет работать?

Экономическая правда