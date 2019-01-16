НБУ назвал риски для украинской экономики в 2019 году

Ряд внешних и внутренних рисков могут повлиять на действия Национального банка в этом году.

Об этом говорится в презентации Программы действий НБУ на 2019 год.

НБУ констатирует три внешних риска.

Первый - внешняя военная агрессия, которая в последнее время набирает новых форм, и напряженная ситуация в Азовском море.

Второй - торговые войны и замедления мировой экономики.

"Активизация торговый войн крупнейших экономик мира может привести к росту мировой торговли с соответствующими проблемами для глобальной экономики. Негативным эффектом таких противостояний может быть избыток предложения отдельных сырьевых товаров в отдельных регионах мира с соответствующим давлением на цены в сторону понижения ", - говорится в прогнозе НБУ.

В этом случае валютные поступления от экспорта могут сократиться, что может сказаться на динамике курса.

Третий внешний риск - ослабление интереса инвесторов к странам, которые развиваются.

НБУ фиксирует два ключевых внутренних риска - ухудшение инфляционных ожиданий на фоне развертывания нового политического цикла и трудовая миграция украинцев.

"Отток рабочей силы повышает диспропорции между спросом и предложением на рынке труда с последующим ростом зарплат и локальным дефицитом квалифицированных работников, сдерживает экономический рост", - подчеркивает НБУ.

Объявленные планы по смягчению условий трудоустройства иностранцев в Чехии и Германии увеличивают значимость этого риска для Украины.

Галина Калачова, ЭП