"Белый" хакер из Непала получил доступ ко всем украинским паспортам

18-летний житель Непала, который приезжал в Украину на мероприятие для белых хакеров, взломал сайт Министерства иностранных дел Украины и получил доступ ко всем паспортам.

Об этом рассказал в интервью Liga.net Дмитрий Будорин, главный исполнительный директор Hacken - компании, которая занимается белым хакингом.

"Он должен был получить визу. Получал ее через сайт Министерства иностранных дел, и тот что-то плохо обновлялся. Так парень его взломал и получил доступ ко всем паспортам", - рассказал Будорин.

"Об этом баге было уведомлено министерство, они быстро его пофиксили и сказали "спасибо большое". Визу оформили, предложили встретиться с парнем и вручить ему сертификат, но он не захотел идти к госорганам", - добавил СЕО Hacken.

"Этот же непалец нашел самый крутой баг в Uklon. Причем сделал это за первых полчаса. [Он] выиграл приз за самую крутую найденную уязвимость - около 1500 долларов", - рассказал Будорин.