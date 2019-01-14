В АВК прокомментировали решение суда: надеются сохранить фабрику

Владелец кондитерской компании АВК Владимир Авраменко заявляет, что продолжает вести переговоры о реструктуризации долга с Проминвестбанком, в пользу которого в декабре вынес решение Хозсуд Донецкой области.

Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает Liga.net.

"Несмотря на информационную волну сообщений в СМИ, об удовлетворении иска Проминвестбанка к Кондитерской фабрике АВК в Днепре, считаем целесообразным сообщить о том, что фабрика работает в штатном режиме. В то же время компания и в дальнейшем находится в переговорном процессе с ПАО Проминвестбанк по реструктуризации задолженности по кредитным обязательствам", - заявили в АВК.

Напомним, "Проминвестбанк", который принадлежит российской госкорпорации "Внешэкономбанк", отсудил у "Кондитерской фабрики А.В.К" завод в Днепре за долги по договору об открытии кредитной линии в 1,37 миллиарда гривен. Суд обратил взыскание на недвижимость, где расположены производственные цеха фабрики АВК, а также основные средства и транспорт, имущество продадут на публичных торгах, говорится в решении суда.

В октябре 2016 года Авраменко констатировал, что "кредиторами компании являются банки страны-оккупанта, а переговоры с ними вести сложно". По его словам, он готов был покрыть часть долга АВК, но какую именно долю задолженности сможет вернуть банкам, не уточнил.

Компании АВК принадлежат три завода — в Днепре, Луганске и Донецке (контроль над двумя последними компания потеряла - ред). Общее количество сотрудников — 3,5 тыс человек.

К 2014 году 70% доходов АВК приходилось на российский рынок, на нем группа занимала 6% рынка шоколадной продукции. После введения Россией эмбарго в том же году этот рынок был полностью потерян.