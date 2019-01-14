НАБУ проверит информацию аудиторов о сделках в морских портах
Материалы Государственной аудиторской службы, касающиеся Администрации морских портов Украины за период с 2015 года по 2017 год проверит НАБУ в рамках собственного уже открытого уголовного производства.
Об этом говорится в ответе Национального антикоррупционного бюро на обращение народного депутата Сергея Лещенко, которое опубликовала экспертная организация StateWatch.
Также детективы взяли в работу результаты внутреннего аудита Мининфраструктуры по морским портам.
"При осуществлении анализа аудиторских отчетов установлено, что часть изложенной информации касается выполнения договора ... заключенного между Одесским филиалом ГП "АМПУ" и ООО "Лигос УА" и соответственно имеет доказательственное значение для досудебного расследования в уголовном производстве .. от октября 2015 года" , - сообщают детективы.
Напомним, в прошлом году на "Украинской правде" были обнародованы результаты аудита Администрации морских портов, которые зафиксировали нарушения на сотни миллионов гривен.
В частности, руководящему составу ГП "АМПУ" выплачены зарплаты в повышенном размере на сумму 40,5 миллиона гривен. Ильичевский филиал в 2017 году перечислил профсоюзу порта Черноморск 70 млн грн на строительства мостового перехода через Сухой лиман, что не является направлением деятельности профсоюза.
Тот же филиал взимал портовые сборы с Geroite nа Sevastopol и Geroite nа Odessa (флаг судов - Болгария), как с судов группы Б, вместо отнесения их к группе А - из-за чего потеряла 3,6 млн долл (91,4 млн гривен ).
Ранее пресс-служба НАБУ сообщала, что частные фирмы "Лигос.уа" и "Укрсвязьпдробуд" были оштрафованы Антимонопольным комитетом на 23 млн грн за сговор на тендере по очистке дна порта "Южный" в 2015 году.
По данным следствия, должностные лица ГП "АМПУ" в сговоре с частными лицами в 2015-2016 годах реализовали схему хищения средств при государственных закупках услуг по дноуглубление подходных каналов и акваторий ряда морских портов.
Речь идет о совершении антиконкурентных действий с целью обеспечения победы заранее определенного участника конкурсных торгов, а также дальнейшего завышения стоимости выполненных им работ.
Детективы бюро выяснили, что в результате этого государству нанесен ущерб на сумму 247 млн грн, что подтвердила судебно-экономическая экспертиза и другие материалы уголовного производства.
После этого НАБУ провело задержание ряда фигурантов этого дела, включая тогдашнего главу Администрации морпортов Андрея Амелина.
Экономическая правда
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