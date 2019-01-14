Польша создаст искусственный остров рядом с РФ

Польша намерена соорудить искусственный остров в Вислинском (Калининградском) заливе.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на польские СМИ.

Остров будет создан в территориальных водах Польши. На его сооружение будет направлен грунт, который появится при строительстве судоходного канала через Вислинскую (Балтийскую) косу. Искусственный остров должен иметь площадь около 181 га. Канал через косу будет построен в поселке Новый Мир, где находится самое узкое место песчаного полуострова.

Судоходный канал через косу будет соединять Балтийское море с Вислинским заливом и предназначаться для того, чтобы в порт Эльблонг могли заходить крупные суда. Стоимость строительства канала оценивается в 880 млн злотых.

В Польше заявляют, что канал позволит активизировать судоходство под флагами стран ЕС в заливе, минуя территориальные воды России.

Польшу не устраивает, что в настоящее время залив практически открыт только для кораблей под флагом Польши. Пройти в залив можно лишь через российский порт Балтийск, что весьма проблематично из-за сложных и длительных процедур.