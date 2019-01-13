Air Malta увеличит количество рейсов в Украину в 2 раза

Авиакомпания Air Malta в период летней навигации удвоит число прямых рейсов в Украину.

Об этом сообщает avianews.com.

Дополнительная частота полетов на маршруте Мальта-Киев появится с 26 апреля.

Air Malta будет совершать два еженедельных рейса в Украину – из Мальты в Киев по вторникам в 16:00 и по пятницам в 20:40, из Киева по вторникам в 21:05 и по субботам в 01:45.

Сейчас авиаперевозчик летает в Киев только один раз в неделю – по пятницам.

Как сообщалось, Air Malta возобновила прямые полеты в Киев 19 июня 2018 года после длительного перерыва.

С 21 августа 2018 года продажу билетов на рейсы авиаперевозчика на своем сайте, в том числе на линию Киев-Мальта, начал лоукостер Ryanair.

Позже Air Malta приняла решение продлить выполнение рейсов Киев-Мальта на зимний период, хотя изначально рейс планировался как сезонный до конца летнего расписания 2018 года.