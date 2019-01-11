За украинским земледелием начали наблюдать из космоса

Аппарат Sentinel

Всемирный банк при финансовой поддержке ЕС запустил в Украине пилотный проект спутникового мониторинга использования сельскохозяйственных земель.

Об этом сообщает Агроперспектива.

Проект с использованием космических технологий в рамках 5-летней программы по повышению прозрачности и эффективности управления земельными активами в Украине "Land Transparency" на данный момент реализован в трех областях: Львовской, Киевской и Николаевской.

Проект реализует американская компания EOS (Earth Observation System), которая выиграла тендер. Ее центральный офис находится в Калифорнии, R&D центры - в Киеве, Днепре и Харькове. Для работы надо проектом были привлечены сотрудники Института космических исследований НАН и ГКА Украины.

В рамках программы EOS на основе данных космического мониторинга провела анализ растительного покрова земной поверхности, что позволило создать карту посевов с/х культур, определить точные границы полей, а также выделить все основные типы покрытия на территории трех областей за период с 2016 до 2018 года.

Также были идентифицированы несоответствия в кадастровых данных и факты отсутствия севооборота. Ведется мониторинг большого массива полей, на которых в течение нескольких лет выращивается одна и та же культура. Так, самая большая площадь посева одинаковой культуры в Киевской области у кукурузы, а в Николаевский - подсолнечника.

Использование технологий космического мониторинга позволяет с высокой точностью оценить площадь посевов, отслеживать состояние растений на всех фазах роста, прогнозировать урожай на ранних стадиях, контролировать агрооперации и прочее.

Доступ к спутниковым данным за предыдущие годы и анализ огромных массивов информации с использованием новейших технологий позволяют проводить оценку стоимости земли.

В Европейском союзе с помощью этой технологии заменили работу контролеров полей; именно по этим данным принимаются решения о предоставлении субсидий. В США с помощью спутниковых данных прогнозируют урожай и анализ ценообразования во всем мире.

EOS использовала собственные разработки и обработки больших объемов данных с использованием алгоритмов машинного обучения, а также данные, полученные с космических аппаратов Sentinel программы Европейского союза Copernicus.