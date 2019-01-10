Климкин рассказал, чего ожидает от газовых переговоров с Россией в Брюсселе

Украина во время второго раунда трехсторонних переговоров в Брюсселе будет настаивать на том, что транзит газа должен происходить в соответствии с нормами европейского законодательства.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на совместном брифинге с главой МИД Литвы Линасом Линкявичюсом в четверг, 10 января, передает Укринформ.

"Наша позиция относительно будущего транзита, а также по европейской энергетической безопасности предельно четкая: мы готовы выполнить все соответствующие европейские регуляторные нормы для нашей газотранспортной системы. Мы считаем, что будущий транзит должен базироваться на прозрачных и эффективных регуляторах ЕС", - сказал Климкин.

"Это означает, например, что газ будет покупаться на восточной границе Украины, что транзитный тариф будет рассчитываться по европейской методологии. То есть общий смысл нашей позиции - транзит должно происходить в соответствии с европейским законодательством ", - отметил глава МИД.

Он подчеркнул, что общей позицией Украины и Литвы является то, что требования европейского законодательства должны быть распространены и на Nord stream-2, что фундаментально повысит европейскую энергетическую безопасность против России.

Подытоживая, Климкин подчеркнул, что Украина готова к конструктивному диалогу о будущем транзита газа в Европу, но он должен базироваться на очень четких условиях, самое главное из которых - соответствие нормам европейского законодательства для обеспечения четких, эффективных и прозрачных предпосылок транзита.

"Поэтому во время переговоров в Брюсселе 21 января мы будем исходить из этих очень простых, но очень важных требований", - отметил Климкин.

Ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил о готовности Украины, при согласовании этого вопроса правительством, обсудить возможность просмотра или отказа от второго транзитного иска к российскому "Газпрому" на сумму более 12 млрд долларов в привязке с заключением нового долгосрочного контракта.

Действующий контракт по транзиту российского газа через Украину заканчивается в конце 2019 года.