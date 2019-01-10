Порошенко подписал закон о филиалах "Укрзализныци" на оккупированном Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предприятий железнодорожного транспорта, имущество которых находится в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, проведения антитеррористической операции".

Об этом сообщается на сайте президента.

Внедрение норм закона будет способствовать согласованию норм законодательства и реализации временных мер по недопущению обращения взыскания на активы ПАО "Укрзализныця" по обязательствам предприятий железнодорожного транспорта, расположенных на территории проведения антитеррористической операции.

Ранее Верховная Рада Украины продлила на период действия Операции объединенных сил мораторий на обращение взыскания на активы "Укрзализныци" по обязательствам "Донецкой железной дороги".

В сентябре суд обязал банк Тигипко вернуть "Укрзализныце" 134 миллиона гривень.

Экономическая правда