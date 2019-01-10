В ГФС создали новый департамент
В структуре Государственной фискальной службы создан Департамент трансфертного ценообразования и международного налогообложения.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Как отмечается, новый департамент объединил профильных специалистов из разных подразделений контролирующих органов. Соответствующее управление также создано в составе Офиса крупных налогоплательщиков.
Предполагается, что в составе этих структур будут действовать подразделения, ответственные за анализ документации по трансфертному ценообразованию, мониторингу контролируемых операций с учетом отраслевой специфики, проведение проверок по трансфертному ценообразованию и обмену налоговой информацией.
"В управленческой вертикали органа исполнительной власти, реализующего налоговую и таможенную политику, фактически, появился единый центр координации, анализа, контроля и развития вопросов международного налогообложения как одного из приоритетных важных направлений налогового контроля в Украине", - сказал заместитель министра финансов Сергей Верланов.
Экономическая правда
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