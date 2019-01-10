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В ГФС создали новый департамент

Четверг, 10 января 2019, 12:00

В структуре Государственной фискальной службы создан Департамент трансфертного ценообразования и международного налогообложения.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Как отмечается, новый департамент объединил профильных специалистов из разных подразделений контролирующих органов. Соответствующее управление также создано в составе Офиса крупных налогоплательщиков.

Предполагается, что в составе этих структур будут действовать подразделения, ответственные за анализ документации по трансфертному ценообразованию, мониторингу контролируемых операций с учетом отраслевой специфики, проведение проверок по трансфертному ценообразованию и обмену налоговой информацией.

"В управленческой вертикали органа исполнительной власти, реализующего налоговую и таможенную политику, фактически, появился единый центр координации, анализа, контроля и развития вопросов международного налогообложения как одного из приоритетных важных направлений налогового контроля в Украине", - сказал заместитель министра финансов Сергей Верланов.

Экономическая правда

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ГФС Минфин

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