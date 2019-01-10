Цены на нефть опускаются после длительного роста

Цены на нефть опускаются в четверг после подъема по итогам восьми предыдущих сессий, который стал самым продолжительным за 18 месяцев и вернул рынок к "бычьему" тренду.

Об этом свидетельствуют данные торгов, передает "Интерфакс-Украина".

Повышение стоимости нефти Brent с 18-месячного минимума, зафиксированного 24 декабря, превысило 20%, WTI - достигло 23%.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 составляет 60,96 доллара за баррель, что на 0,48 доллара (0,78%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

В среду эти контракты выросли в цене на 2,72 доллара (4,63%) - до 61,44 доллара за баррель, максимума с середины декабря.

Фьючерс на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 0,52 доллара (0,99%) - до 51,84 доллара за баррель. По итогам торгов 9 января контракт вырос в цене на 2,58 доллара (5,18%) - до 52,36 доллара за баррель, что является максимумом с 13 декабря.

Поддержку нефтяному рынку оказал оптимизм трейдеров в отношении торговых переговоров США и Китая, а также сигналы сокращения добычи нефти странами ОПЕК.

Торговые переговоры между представителями Вашингтона и Пекина завершились в среду на оптимистичной ноте, и эксперты рассчитывают, что в ближайшие несколько недель стороны подпишут финальное соглашение, пишет MarketWatch.