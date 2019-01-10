Коболев предлагает создать единую базу потребителей газа

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев предлагает создать единую базу потребителей природного газа с доступом к ней всех участников рынка.

Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов в среду вечером, передает "Интерфакс-Украина".

"Есть единственный вариант, который считаю правильным: генерирование кодов потребителей должна осуществлять госкомпания "Укртрансгаз", у которой должна быть единая база. Эта база должна быть доступна всем участникам рынка, она должна быть открытой. Тогда небольшие потребители смогут свободно переходить от одного поставщика к другому", - сказал он.

По его словам, созданию такой базы на сегодня противятся облгазы. "Это невыгодно монополистам-облгазам, которые сейчас держат этих потребителей, не раскрывают никому их реальные коды, шантажируя их отключением, если они попытаются перейти к другому поставщику", - отметил Коболев.

Глава НАК добавил, что для компании вопрос получения доступа к конечному потребителю является одним из стратегических на 2019 год.

Коболев вновь напомнил, что отсутствие полного и корректного перечня потребителей затягивает сроки запуска рынка суточного балансирования газа, в последний раз перенесенного с 1 декабря 2018 года на 1 марта 2019 года.

"Без его проверки и без того, что этот перечень будет загружен в центральную базу "Укртрансгаза", мы не можем гарантировать, что у всех потребителей будет газ. Облгазы не подали в эту базу всех потребителей", - отметил глава компании.

"К примеру, около сотни клиентов "Нафтогаза", а это - тепловая генерация, в этой базе отсутствовало. Если бы запустили систему работать с 1 декабря, то все клиенты, которых в базе нет, просто не получили бы газ, их бы отключили", - пояснил он.

Как сообщалось, ранее НКРЭКУ уже дважды откладывала переход на суточное балансирование газа: сначала с 1 августа на 1 октября, а затем – на 1 декабря 2018 года. При этом недостоверность/некорректность предоставляемых операторами ГРС данных стала одной из причин переноса старта суточного балансирования на 1 декабря.

В отведенный срок оператор ГТС должен был провести всестороннее тестирование информационной платформы для суточной балансировки, ее доработку. В свою очередь обл- и горгазы должны обеспечить наполнение системы данными потребителей, однако так и не выполнили в полном объеме свои обязательства.

Балансирование газовой системы - это установление и устранение разницы между поступившими в нее через точки входа и отобранными из нее через точки выхода объемами газа. Балансирование проводится адресно, с учетом данных потребления всех поставщиков и потребителей газа.