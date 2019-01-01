Холодницкий передал в ГПУ представление на Дубневича
Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий передал генеральному прокурору Юрию Луценко для внесения в парламент представление о снятии неприкосновенности с народного депутата от БПП Ярослава Дубневича.
Об этом "Украинской правде" сообщил 31 декабря источник в Генеральной прокуратуре.
Других подробностей собеседник УП не предоставил.
Согласно календарному плану, Верховная Рада после новогодних праздников должна собраться на очередную сессию 15 января.
Напоминаем:
НАБУ и Служба безопасности Украины расследуют несколько уголовных дел, в которых фигурируют должностные лица "Укрзализныци" и компании братьев Дубневичей. В частности о хищении газа на сумму более 1,4 млн гривен.
В начале апреля 2017 НАБУ провело обыск в офисах компаний, принадлежащих братьям Дубневичи.
Осенью 2016 года декларации Богдана и Ярослава Дубневичей произвели фурор в СМИ и среди экспертов, поскольку в них были перечислены значительные суммы наличных средств и огромное количество зарегистрированного них и членов их семей недвижимого имущества.
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