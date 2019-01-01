Цена веры: Религиозные организации увеличивают потребление "льготного" газа

Религиозные организации из года в год увеличивают потребление газа для собственных нужд, который они получают по льготной цене.

Об этом говорится в данных, предоставленных Экономической правде Национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украины".

Так, объем реализованного природного газа газопоставляющим предприятиям для дальнейшей поставки религиозным организациям (кроме объемов, используемых для производственно-коммерческой деятельности) в 2015 году составил 15,47 млн кубических метров.

В 2016 году этот показатель вырос до 16,98 млн куб м, а в 2017 году - до 18,88 млн куб м.

За 10 месяцев 2018 года (без учета ноября и декабря, когда увеличивается потребление газа для выработки тепловой энергии - ред) религиозными организациями было потреблено 15,07 млрд куб м.

Показатели потребления газа религиозными организациями включают как прямые поставки, так и поставки теплокоммунэнерго на выработку тепла для нужд религиозных организаций.

С ноября 2015 года по март 2016 года для религиозных организаций действовала льготная цена на газ в размере 3,6 тыс грн за 1 тыс куб м.

С мая 2016 года до октября 2018 года регулируемая цена на газ для нужд религиозных организаций составила 3,913 тыс грн за 1 тыс куб м.

Согласно прейскуранту "Нафтогаза", в 2018 году цена на газ для промышленности в зависимости от месяца и объемов закупки колебалась от 7,9 тыс грн до 14,6 тыс грн за 1 тыс куб м.

Отметим, что по данным "Нафтогаза" в 2017 году использование природного газа в Украине по сравнению с 2016 годом сократилось на 4% с 33,2 млрд куб м до 31,9 млрд куб м.

В том числе, население сократило потребление на 6%, предприятия ТКЭ для нужд населения - на 19%, промышленность - на 6%. Религиозные организации - увеличили на 12%.

Поставки газа для религиозных организаций подпадают под действие Положения о ПСО. Использование газа этой категорией потребителей в общем объеме использования газа составляет 0,06%.

"Нафтогаз" выполняет специальные обязательства по закупке природного газа собственной добычи у компаний "Укргазвыдобування" и "Черноморнафтогаз" для его дальнейшей реализации определенным категориям.

Всего по сегменту в 2017 году "Нафтогаз" получил убыток в размере почти 7,4 млрд грн, что в 2,5 раза хуже показателя 2016 года. При этом, продажа газа потребителям на условиях ПСО принесла убыток в размере почти 10,7 млрд грн.

В соответствии с Законом "О рынке природного газа" "Нафтогаз" имеет право на получение компенсации понесенных им экономически обоснованных затрат, уменьшенных на доходы, полученные в процессе выполнения специальных обязательств.

Напомним, цена на газ для населения и религиозных организаций должна вырасти до 9,85 тыс гривен за 1 тыс кубометров с 1 мая 2019 года, а также может возрасти до 12,3 тыс гривен с 1 января 2020 года.

Александр Колесниченко, ЭП