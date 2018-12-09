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В России прототип летающего такси упал в сугроб после минуты полета

Воскресенье, 9 декабря 2018, 17:34

Прототип электролета, созданный базирующейся в "Сколково" компанией "Бартини", упал в сугроб во время тестового полета через минуту после взлета.

Об этом пишет The Bell.

Тестовый полет состоялся в рамках лаборатории городских полетов, которую открыли в пятницу в "Сколково". Цель проекта — исследование разных аспектов работы аэротакси в черте города и подготовка инфраструктуры для нового вида транспорта.

"Предполагается, что летающий автомобиль сможет перемещаться со скоростью до 250 км/ч на высоте до 900 метров и перевозить до четырех человек с багажом", - пишет издание.

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Как тебе такое, Трэвис Каланик? Прототип электролета, созданный базирующейся в «Сколково» компанией «Бартини» совместно с «МИСиС», упал в сугроб во время тестового полета через минуту после взлета. Тестовый полет состоялся в рамках лаборатории городских полетов, которую открыли в пятницу в «Сколково». Цель проекта — исследование разных аспектов работы аэротакси в черте города и подготовка инфраструктуры для нового вида транспорта. Подробнее читайте на сайте. #технологии #будущее #сколково

Публикация от The Bell (@thebell_io) 7 Дек 2018 в 5:25 PST

Представить полноценную модель планируют к 2020 году. Стоимость прототипа оценивается в 12 млн рублей.

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Россия

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