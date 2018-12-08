Все разделы
Укр / Рус

Гройсман хочет уравнять зарплаты женщин и мужчин в Украине

Суббота, 8 декабря 2018, 17:42

Премьер-министр Владимир Гройсман предлагает обсудить и решить вопрос неравенства оплаты труда женщин и мужчин, которое имеет место в Украине.

Об этом он сказал во время участия в работе Украинского женского конгресса, передает пресс-служба правительства.

"Я рад, что, например, в правительстве представительство женщин растет. Пятая часть правительства - это женщины. И я знаю, что там, где за дело берутся женщины, есть точность, ответственность и высокое качество. Не замечать и не признавать это было бы несправедливо", - сказал Гройсман.

"И сейчас нам нужно ликвидировать неравенство в оплате труда. Смотрим на статистику и видим: женщины почему-то получают меньше денег. Это дикость, и этого не может быть в обществе", - заявил премьер.

"Проблема требует немедленного решения. Если будут предложения системного урегулирования - мы консолидируем большинство для принятия решений", - подытожил он.

Как сообщалось, в Украине среднемесячная зарплата женщин составляет лишь 80% от среднемесячной зарплаты мужчин.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Кабмин Гройсман

powered by lun.ua
Материалы по теме
Правительство подумывает передать ОПЗ в управление американской компании 5 декабря 2018, 19:22
Правительство одобрило проект меморандума о сотрудничестве с МВФ 5 декабря 2018, 16:47
Кабмин согласовал мировую между ГФС и "Филипп Моррис" в споре на 635 миллионов 5 декабря 2018, 15:33
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте