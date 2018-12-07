Официально: Поезд Мукачево – Будапешт отправится в первый рейс

Венгерская железнодорожная компания 9 декабря запускает постоянное сообщение по маршруту Мукачево - Будапешт.

Об этом написал и.о. главы "Укрзализныци" Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.

"Первый рейс сообщением "Мукачево - Будапешт" стартует с 9 декабря этого года. Это будет ежедневный прямой беспересадочный маршрут. Подвижной состав, который будет курсировать евроколеями, принадлежит Венгерским железным дорогам", - написал Кравцов.

Он сообщил, что продолжительность рейса составит около 6 часов.

"Из преимуществ - не будем тратить время на технические операции для курсирования на узкой колее. Это сэкономит время", - сообщил руководитель УЗ.

Поезд будет отправляться из столицы Венгрии в 7:23 по местному времени и прибывать в Мукачево в 15:20 по киевскому времени. В обратном направлении отправление в 12:30 с прибытием в Будапешт в 18:37.

Стоимость билета составляет около 23 евро или около 730 гривен.

"На Мукачево у нас есть большие планы. Там есть развитая сеть железнодорожного сообщения со всеми регионами Украины, и создание сети поездов в ЕС позволяет создать мощный хаб для таких перевозок", - написал он, добавив, что сейчас ведутся переговоры с коллегами из Чехии и Словакии для запуска маршрута в Прагу.

Напомним, что проект пассажирского железнодорожного сообщения Мукачево-Будапешт обсуждается уже два года. Запуск поезда между двумя городами анонсировали уже несколько раз, каждый раз он переносился.

Для приема поездов из Венгрии в Мукачево уже оборудовали специальную платформу, а также отремонтировали часть улицы Вокзальной, которая ведет к ней.

Самой распространенной в мире шириной колеи является 1435 мм (4 фута и 8,5 дюймов). Такую колею имеют 60% железных дорог мира, в частности железные дороги Северной Америки, Китая и Европы (за исключением стран СНГ, Балтии, Финляндии, Ирландии, Испании и Португалии).

В Украине пока эксплуатируются колеи шириной 1520 мм. Так, с середины XIX века стандартом на железных дорогах Российской империи (позже - СССР), Финляндии и Монголии была ширина колеи 1524 мм. С мая 1970 года по начало 1990-х железные дороги СССР были переведены на колею 1520 мм.

Рекомендуем почитать: В Европу на поезде: куда и за сколько

Экономическая правда