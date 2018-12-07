Цены на бензин продолжают снижаться

С 6 на 7 декабря розничные цены на бензин и дизтопливо в Украине продолжили снижаться, преимущественно в региональных сетях АЗС.

Об этом сообщает enkorr.

Средние цены по стране опустились на 6–8 коп/л, сообщили в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на данные мониторинга розничного рынка.

Столичная сеть KLO опустила цены на бензины на 50 коп/л и на 20 коп/л на дизельное топливо. Представленная в восточных областях сеть "Параллель" снизила цены на все топливо на 33 коп/л.

Работающий также на востоке "Автопорт" снизил цены на ДТ и А-95 на 50 коп/л, а на А-92 — на 1,5 грн/л. Топливо подешевело и в полтавской сети "Надежда", кировоградской "Рур Групп".

Также цены продолжают снижаться в общенациональных сетях.

В сети "БРСМ-Нафта" топливо подешевело на 20–40 коп/л, на станциях Sun Oil — на 26–44 коп/л, Chipo снизила цены на бензины и ДТ на 50 коп/л, Socar — на 40 коп/л, Shell — на 10–20 коп/л.

Накануне стоимость бензина и дизельного топлива в сетях ОККО и WOG уменьшилась на 50 коп/л, днем ранее на 1 грн/л цены снизил "Приват".

В "А-95" ожидают, что до конца текущего года цены на бензин и ДТ опустятся ниже 30 грн/л.