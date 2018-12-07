В Украине выросли продажи новых авто

С начала года украинский парк коммерческих автомобилей пополнили 11,5 тысячи новых автомобилей, что на 11% больше чем за аналогичный период 2017 года.

Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

Однако в ноябре в Украине было зарегистрировано 1 ,017 тыс новых коммерческих автомобилей, что на 1,2% меньше, чем годом ранее.

На первом месте по продажам Renault с результатом 166 зарегистрированных авто. По сравнению с прошлым годом, ноябрьский показатель снизился почти на 2%.

Второе место у Fiat, регистрации которого выросли на 3% относительно ноября 2017 года.

Mercedes-Benz удалось на 69% увеличить реализацию своих новых коммерческих автомобилей на украинском рынке, что позволило ему занять третью строчку рейтинга.

На четвертом месте Volkswagen – 87 зарегистрированных авто (+2%).

Напомним, в октябре выпуск автотранспортных средств в Украине по сравнению с прошлым годом уменьшился на 22%.