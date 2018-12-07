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Назначен новый и. о. министра аграрной политики и продовольствия

Пятница, 7 декабря 2018, 12:40
 
Максим Мартынюк

Временно исполняющим обязанности министра аграрной политики и продовольствия назначен первый заместитель министра Максим Мартынюк.

Соответствующее распоряжение Кабинета министров обнародовано на сайте правительства.

"Возложить временно исполнение обязанностей министра аграрной политики и продовольствия на первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Мартынюка Максима Петровича", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Верховная Рада 22 ноября 2018 года приняла отставку министра аграрной политики и продовольствия Тараса Кутового.

Кутовый в мае 2017 года заявил, что подает в отставку с поста министра, после чего по его заявлению ему перестала начисляться и выплачиваться зарплата.

Он был назначен министром агрополитики в правительстве Владимира Гройсмана 14 апреля 2016 года.

Экономическая правда

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