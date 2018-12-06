Грузинская авиакомпания приостанавливает полеты в Украину

Созданная недавно грузинская авиакомпания Myway Airlines приостановила сначала рейсы из Тбилиси в Харьков, а затем и в Киев.

Об этом грузинскому Первому каналу сообщил коммерческий директор компании Игорь Апциаури.

Из-за уменьшения пассажиропотока и по ряду других причин Myway Airlines приостанавливает все полеты кроме Тель-Авива, но намерена их возобновить.

"На данном этапе, к сожалению, мы вынуждены отменить полеты, это касается зимнего сезона. Остаются только рейсы Тбилиси-Тель-Авив. Другие рейсы возобновятся с конца марта, с летнего навигационного сезона", - сказал Апциаури.

"Также сказались последние события в Украине. Сначала, мы приостановили рейс в Харьков, а теперь вынуждены остановить и Киев", - сообщил он.

Апциаури рассказал, что в начале года у авиакомпании были сложности с получением разрешений и частот, из-за чего летний сезон, фактически, провалился.

"Кроме того, мы испытывали очень большую нездоровую конкуренцию со стороны местных компаний, однако прошли и это", - добавил коммерческий директор Myway Airlines.

Myway Airlines начала выполнять регулярные полеты в июне, открыв рейсы в Харьков из Тбилиси и Батуми. 5 октября авиакомпания выполнила первый рейс из Тбилиси в аэропорт Борисполь.